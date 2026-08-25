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На Алтае водитель скорой только через суд смог добиться компенсации за задержку зарплаты

На Алтае водитель скорой только через суд смог добиться компенсации за задержку зарплаты

Пристав предупредил руководителя учреждения о последствиях неисполнения судебного решения В Тюменцевском районе судебные приставы помогли бывшему водителю центральной райбольницы получить расчет и денежную компенсацию за несвоевременную выплату зарплаты, сообщает алтайская ФССП.

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