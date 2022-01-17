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14 простых дизайнов ногтей ко Дню Святого Валентина для самого милого маникюра

Собираетесь ли вы на свидание или остаетесь дома, чтобы посмотреть любимый сериал — этот маникюр на тему дня Святого Валентина будет идеальным для любого случая! Простые, но креативные ногти легко воссоздать дома, потратив совсем немного времени.

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