Крымская газета

38 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Горыныч
    Самый вредный хищник в Крыму - хохол.В Крыму выявили н...
  • Виктор Луговой
    Караимов они тоже изводили... В репортажах Константина Симонова про это есть, с именами главных ответственных. Я-то в...В Крыму почтили п...
  • Леонид Никулин
    никто не умоляет подвига наших ребят и их героизма.. но неужели толпе бездельников заседающих больше нечем заняться-в...Улицам Симферопол...

Какой сегодня праздник: 14 января

Какой сегодня праздник: 14 января

Сегодня, 14 января, отмечается так называемый Старый Новый год. Традиция праздновать его идёт от расхождения Юлианского календаря (или иначе календаря «старого стиля») и Григорианского календаря – того, по которому сейчас живёт практически весь мир.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх