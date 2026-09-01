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Царьград

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Джереми Рой готовится получить российское гражданство в 2025 году

Джереми Рой готовится получить российское гражданство в 2025 году

Джереми Рой, защитник ЦСКА, оформляет российское гражданство. Хоккеист играет за клуб с 2025 года и адаптируется к жизни в России.

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