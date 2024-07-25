Mash: боевика «Аль-Каиды» случайно поймали на западе Москвы

На западе Москвы задержали боевика запрещённой «Аль-Каиды»*. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.Полицейские решили проверить документы у прохожего и обнаружили, что перед ними преступник, находящийся в розыске по линии Интерпола.
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