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Слуцкий заявил, что Трамп «осадил европейскую партию войны»

Слуцкий заявил, что Трамп «осадил европейскую партию войны»

Глава ЛДПР Леонид Слуцкий назвал заявление президента США Дональда Трампа сигналом европейским сторонникам эскалации.

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