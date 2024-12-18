Ученые измерили скорость человеческого мышления — 10 бит/с. Почему мозг обрабатывает информацию так медленно?

Вы когда-нибудь задумывались, почему, глядя на тысячи вещей одновременно, мы можем сосредоточиться только на одной? Как так получается, что мысль о предстоящем отпуске перебивает всё остальное, даже если вокруг кипит жизнь? Нейробиологи из Калифорнийского технологического института (Caltech) под руководством Маркуса Мейстера, кажется, приблизились к разгадке этой тайны.