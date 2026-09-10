320 тысяч избирательных бюллетеней приняли в Братске

В Братскую территориальную избирательную комиссию (ТИК) поступил груз с избирательными бюллетенями, необходимый для проведения голосования на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания РФ девятого созыва, — рассказали в пресс-службе администрации города.
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