ЦБ оставил ключевую ставку на уровне 14% годовых

Предыдущее снижение произошло 24 июля – тогда ставку уменьшили с 14,25% до 14%. На этот раз Центробанк решил взять паузу и не менять показатель.
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