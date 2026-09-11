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Воронежские новости

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ЦБ оставил ключевую ставку на уровне 14% годовых

ЦБ оставил ключевую ставку на уровне 14% годовых

Предыдущее снижение произошло 24 июля – тогда ставку уменьшили с 14,25% до 14%. На этот раз Центробанк решил взять паузу и не менять показатель.

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