Методист Провозен: в колледж стоит идти при намерении раньше освоить профессию

Все больше школьников выбирают продолжать обучение в колледже и эта тенденция набирает популярность, поскольку сами заведения среднего профессионального образования активно развиваются и предлагают учащимся возможность получить актуальную профессию.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии