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Виктория Смычник и Тагир Вахитов из Майкопа стали обладателями стипендии «Юные дарования»

Виктория Смычник и Тагир Вахитов из Майкопа стали обладателями стипендии «Юные дарования»

Участники муниципальных коллективов стали обладателями стипендии «Юные дарования». Сообщается, что солистке муниципального Центра развития современного искусства «Шпаргалка» Виктории Смычник и участнику муниципального ансамбля эстрадно-спортивного танца «Форвард» Тагиру Вахитову присуждена стипендиия«Юные дарования» среди коллективов любительского художественного творчества Республики Адыгея.

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