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Лам против присуждения ЧМ-2034 Саудовской Аравии: «Я бы хотел, чтобы чемпионаты Европы и мира проводились только в демократических странах»

Лам против присуждения ЧМ-2034 Саудовской Аравии: «Я бы хотел, чтобы чемпионаты Европы и мира проводились только в демократических странах»

– Как вы восприняли присуждение чемпионата мира по футболу 2034 года Саудовской Аравии и что должно произойти до конгресса ФИФА 17 мая 2024 года, чтобы предотвратить это? – Я следил за развитием событий с большим беспокойством, потому что это прямо противоположно тому, что было бы хорошо для футбола.

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