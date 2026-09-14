В Калуге вандалы уничтожают зеленые насаждения

В Калуге украдены четыре гортензии, потоптан декоративный злак и повреждена рябина. Вандалы обломали соцветия и разбросали их по цветнику, а под рябину, вероятно, вылили химикат, из-за чего погибла листваВ ходе еженедельной планерки в городской администрации Калуги главный садовник областного центра Ольга Зорякова пожаловалась Дмитрию Денисову на вандалов, разоряющих создаваемые под ее руководством зеленые насаждения.