В Калуге вандалы уничтожают зеленые насаждения

В Калуге украдены четыре гортензии, потоптан декоративный злак и повреждена рябина. Вандалы обломали соцветия и разбросали их по цветнику, а под рябину, вероятно, вылили химикат, из-за чего погибла листваВ ходе еженедельной планерки в городской администрации Калуги главный садовник областного центра Ольга Зорякова пожаловалась Дмитрию Денисову на вандалов, разоряющих создаваемые под ее руководством зеленые насаждения.
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