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Иван Мезюхо: Новый генсек НАТО выполняет функцию успокоительного для киевского режима

Иван Мезюхо: Новый генсек НАТО выполняет функцию успокоительного для киевского режима

Новый генсек НАТО выполняет функцию успокоительного для киевского режима.Интервью «Свободной прессе»:Новое командование НАТО по координации военной помощи Киеву изменит боевые действия на Украине, заявил новый генсек альянса Марк Рютте в ходе визита в создаваемый штаб командования.

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