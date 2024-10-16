Новый генсек НАТО выполняет функцию успокоительного для киевского режима.Интервью «Свободной прессе»:Новое командование НАТО по координации военной помощи Киеву изменит боевые действия на Украине, заявил новый генсек альянса Марк Рютте в ходе визита в создаваемый штаб командования.
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