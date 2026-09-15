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Потеряно 9 очков - все ли справедливо? Мнение экс-капитана «Зенита» о судействе в матчах питерского клуба

Потеряно 9 очков - все ли справедливо? Мнение экс-капитана «Зенита» о судействе в матчах питерского клуба

Бывший полузащитник и капитан «Зенита» Алексей Игонин высказался о результатах «сине-бело-голубых» в текущем сезоне Российской Премьер-Лиги (РПЛ), а также оценил работу судей в матчах петербургской команды.

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