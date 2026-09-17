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Тульские новости

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Владимир Солодов договорился о закупке оборудования для защиты от БПЛА в Туле

Владимир Солодов договорился о закупке оборудования для защиты от БПЛА в Туле

Опыт и наработки Тульской области по итогам поездки будут применены на полуострове.Глава Камчатского края с рабочим визитом посетил Тульскую область с целью обмена практиками по защите гражданских объектов от беспилотных летательных аппаратов, а также для налаживания взаимодействия и согласования закупок оборудования с местными предприятиями оборонно-промышленного комплекса, сообщает пресс-служба правительства Камчатского края.

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