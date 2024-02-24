Рельефное вязание, объёмная резинка. Шаль с двухцветным узором бриошь.

Стола с узором бриошь Размер: 35 (ширина) х 178 (длина) см. Вам потребуется: пряжа 1: Ecopuno от Lana Grossa (72% хлопка, 17% овечьей шерсти, 11% шерсти альпака; 215 м / 50 г) - 150 г бордовой; пряжа 2: Ecopuno Dégradé от Lana Grossa (70% хлопка, 19% овечьей шерсти, 11% шерсти альпака; 380 м / 100 г) - 200 г вересково-розовой; круговые спицы № 4 длиной 60 см.