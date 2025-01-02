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Войска "Центра" успешно отразили 13 атак ВСУ и уничтожили до 240 бойцов

Войска "Центра" успешно отразили 13 атак ВСУ и уничтожили до 240 бойцов

Группировка "Центр" российской армии укрепила свои позиции в ДНР, успешно отразив 13 контратак ВСУ. В результате военных действий противник потерял до 240 бойцов, что свидетельствует о значительных успехах российских сил в данном регионе.

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