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Евгений Петросян впервые вернулся на сцену после травмы

Евгений Петросян впервые вернулся на сцену после травмы

Евгений Петросян вернулся на сцену, осветив свою травму среди шуток. Тем не менее, он чувствовал себя отлично и успешно провел концерт по случаю своего 60-летия на эстраде, сообщает «Комсомольская правда».

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