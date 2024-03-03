Евгений Петросян впервые вернулся на сцену после травмы

Евгений Петросян вернулся на сцену, осветив свою травму среди шуток. Тем не менее, он чувствовал себя отлично и успешно провел концерт по случаю своего 60-летия на эстраде, сообщает «Комсомольская правда».
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