Сотрудников «Крокуса» обвиняют в гибели людей

Из-за того, что пожарные выходы были закрыты Следственный комитет в отношении двух сотрудников «Крокус Сити Холла» возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, в результате которых погибли люди.
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