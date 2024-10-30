Постпред КНДР в ООН назвал США наибольшей угрозой для международной безопасности

Постоянный представитель КНДР при ООН Ким Сон на заседании Совета Безопасности по Украине заявил, что действия Соединенных Штатов и их союзников представляют наибольшую угрозу для международной безопасности.
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