Мятеж – всего лишь детонатор для фугаса, заложенного внутри России

Наступило время осмысления того, что же все-таки произошло 24 июня. Время сложное уже потому, что от решения «проблемы ЧВК «Вагнер» зависят судьбы довольно большой группы сотрудников не только этой компании, но и других, созданных уже в ходе СВО.
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