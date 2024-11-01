Ипотека под 27% и ужесточение льготных программ: как сегодня купить квартиру в Казани?

Банки после решения ЦБ по ключевой ставке взвинтили стоимость ипотеки до немыслимых 27,5% в год. Ранее рынок недвижимости лишился льготных кредитов на жилье под 8%, а условия по семейной программе ужесточили.
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