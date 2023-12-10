Спикер свердловского заксо приняла советника главы ДНР. Фото

Председатель свердловского заксобрания Людмила Бабушкина встретилась с советником главы Донецкой народной республики (ДНР) Яном Гагиным, музыкантом Сергеем Бурштейном и бойцом, недавно вернувшимся с фронта.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии