В Екатеринбурге создадут молодежный кластер в бывшем кинотеатре «Салют»

В здании бывшего кинотеатре создадут коворкинги, переговорные и учебные классы, студия для записи подкастов, мастерские, репетиционные залы, фотостудия, выставочные зоны, залы для мероприятий, пространство для шоурумов и магазин креативной продукции.
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