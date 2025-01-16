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Бизнес журнал. Урал

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В Екатеринбурге создадут молодежный кластер в бывшем кинотеатре «Салют»

В Екатеринбурге создадут молодежный кластер в бывшем кинотеатре «Салют»

В здании бывшего кинотеатре создадут коворкинги, переговорные и учебные классы, студия для записи подкастов, мастерские, репетиционные залы, фотостудия, выставочные зоны, залы для мероприятий, пространство для шоурумов и магазин креативной продукции.

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