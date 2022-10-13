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ДНР: ВСУ обстреляли Донецк из натовских орудий

ДНР: ВСУ обстреляли Донецк из натовских орудий

Украинские войска обстреляли Донецк из натовских орудий калибра 155 мм. Об этом сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), передает РИА "Новости".

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