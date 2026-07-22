Полицейский в США обнаружил на месте ДТП погибшую жену

В Соединённых Штатах полиция получила вызов о серьёзном дорожно-транспортном происшествии, по прибытии на которое сотрудник правоохранительных органов столкнулся с трагической новостью — в результате аварии погибла его супруга.
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