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FiNE NEWS

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Полицейский в США обнаружил на месте ДТП погибшую жену

В Соединённых Штатах полиция получила вызов о серьёзном дорожно-транспортном происшествии, по прибытии на которое сотрудник правоохранительных органов столкнулся с трагической новостью — в результате аварии погибла его супруга.

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