Цыганским семьям выдали 2 квартиры – Следственный комитет проводит проверку

ЕА Евгений Алексеенко Все идет от нашей власти,на кого работают?Только не на русских. Цыгане же это просто чирий на теле РФ,их над принудительно заставить служить и работать или выслать из страны!В Кинель-Черкасском районе Самарской области выдача жилищных сертификатов: 2 достались цыганским семьям. „Нигде не работают, ни за что не платят, а тут такая помощь!“ — негодуют в комментариях жители. Неужели правда?» — пишет депутат Госдумы Михаил Матвеев в своем телеграм-канале.

Александр Кудряков Цыгане должны жить в своих шатрах или всем табором уйти в небо.