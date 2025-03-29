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Политика как она есть

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Цыганским семьям выдали 2 квартиры – Следственный комитет проводит проверку

Цыганским семьям выдали 2 квартиры – Следственный комитет проводит проверку

  Главе Следственного комитета Александру Ивановичу Бастрыкину пришлось обратить внимание на то, что творится в Самарской области: мало у нас было историй с квартирами, которые выдают мигрантам, так теперь ещё цыганским семьям выдавать начали! Люди уже просто отчаялись найти справедливость у себя в регионе, но, к счастью, отреагировали в Москве, в Следственном комитете.

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Комментарии
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ЕА
Евгений Алексеенко
Все идет от нашей власти,на кого работают?Только не на русских. Цыгане же это просто чирий на теле РФ,их над принудительно заставить служить и работать или выслать из страны!В Кинель-Черкасском районе Самарской области выдача жилищных сертификатов: 2 достались цыганским семьям. „Нигде не работают, ни за что не платят, а тут такая помощь!“ — негодуют в комментариях жители. Неужели правда?» — пишет депутат Госдумы Михаил Матвеев в своем телеграм-канале.
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8 час.
Александр Кудряков
Цыгане должны жить в своих шатрах или всем табором уйти в небо.
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4 час.
Юрий Белов
Хер им на блюде - а не квартиры ! За что ?! Они никогда , принципиально , не работали на государство ! Следовательно ни каких поступлений в бюджет от них не было никогда ! Какие нахрен им квартиры ?! ЗА ЧТО ? ЗА КАКИЕ ЗАСЛУГИ ПЕРЕД ГОСУДАРСТВОМ ? Просто за размножение ?!
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3 час.
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