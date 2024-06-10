Российским банкам увеличат компенсацию  за выдачу льготной ипотеки

С 1 июля уровень возмещения банкам за выдачу льготной ипотеки может быть увеличен. Об этом сообщает РБК со ссылкой на свои источники на финансовом рынке.
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