Художник Саймон Бергер бьет стекла, чтобы из хаоса создать гармонию и красоту

Что только не используют современные художники, чтобы донести до зрителя свои идеи и образы. Никого уже не удивляют портреты из пыли или абстрактные композиции из туалетной бумаги, но то, что делает швейцарский художник и скульптор Саймон Бергер (Simon Berger), поражает даже самых бывалых любителей искусства.