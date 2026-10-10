Что такое 4 500 000 000 долларов?Это 2000 ракет Искандер при оценочной стоимости 2,25 млн.долларов за 1 ракету.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Мединский: Россия...
- Хотел заработать ...
- ГОСДУМУ УЛИЧИЛИ В...
Надо пенсионерам добавить к пенсии, они этого заслуживают. А наши господа, которые распределяют не свои деньги, думают только о своём состоянии и на его приумножение, чтобы за бугром прибарахлить к своему десятку ещё какое-нибудь барахло, чтобы было что в своей тусовке рассказывать кому в России жить хорошо.