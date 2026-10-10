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Что такое 4 500 000 000 долларов

Что такое 4 500 000 000 долларов

Что такое 4 500 000 000 долларов?Это 2000 ракет Искандер при оценочной стоимости 2,25 млн.долларов за 1 ракету.

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Игорь Максаков

Надо пенсионерам добавить к пенсии, они этого заслуживают. А наши господа, которые распределяют не свои деньги, думают только о своём состоянии и на его приумножение, чтобы за бугром прибарахлить к своему десятку ещё какое-нибудь барахло, чтобы было что в своей тусовке рассказывать кому в России жить хорошо.