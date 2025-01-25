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РИА Новости: страна пребывания Смольянинова отказала России в правовой помощи

РИА Новости: страна пребывания Смольянинова отказала России в правовой помощи

Страна, где скрывается актёр Артур Смольянинов*, который находится под заочным арестом по делу о распространении фейков о российской армии и разжигании ненависти, отказала в правовой помощи следственным органам России.

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Комментарии
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НЭ
Наталья Эрнст
Не больно то он и нужен, нашим правоохранителям, а так, попугать. Чтобы это чмо не раслаблялся, мало ли, может какая нибудь страна да и выдаст.
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18 час.

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