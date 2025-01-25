РИА Новости: страна пребывания Смольянинова отказала России в правовой помощи

Страна, где скрывается актёр Артур Смольянинов*, который находится под заочным арестом по делу о распространении фейков о российской армии и разжигании ненависти, отказала в правовой помощи следственным органам России.
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