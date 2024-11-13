Из жизни насекомых: паническая суета в ожидании десинсектора Исторические напёрстки – они такие. Вроде уверен, где шарик.
Из жизни насекомых: паническая суета в ожидании десинсектора
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Юрий Ильинов
День войск радиационной, химической и биологической защиты Сегодня в РФ отмечается День войск радиационной, химической и биологической защиты – профессиональный праздник, который посвящен военнослужащим и специалистам, чья основная задача заключается в защите армии и гражданского населения от угроз, исходящих от оружия массового поражения. Данные войска играют ключевую роль в системе обороны страны, обеспечивая безопасность в условиях, когда используются опасные и разрушительные технологии. История создания вышеупомянутого рода войск начинается в начале ХХ века. Появление первых химических и биологических средств поражения в ходе Первой мировой войны заставило многие страны, включая Россию, задуматься о необходимости специальных войсковых подразделений, способных защитить людей от этих угроз. Официально первые химические подразделения появились у нас в стране 13 ноября 1918 года, что было закреплено приказом Революционного Военного Совета республики № 220. Постепенно они развивались и совершенствовались, расширяя свои функции. Особенно после появления ядерного оружия. В 1992 году, уже после распада СССР, эти подразделения были объединены в войска радиационной, химической и биологической защиты, получив современные задачи и более четкую организационную структуру. Сегодня войска радиационной, химической и биологической защиты выполняют множество сложных и важных задач, в том числе и в рамках текущей специальной военной операции на Украине. Они не только защищают военные части и населенные пункты от возможных радиационных и химических атак, но и проводят разведку и мониторинг опасных зон. В случае угрозы или катастрофы данные специалисты оперативно оценивают степень заражения и принимают меры по обеззараживанию территории, техники и имущества. Войска также обучают личный состав армии и гражданское население правилам поведения и защиты в условиях химической, биологической и радиационной опасности. В то же время наиболее ярким примером деятельности химических войск стало их участие в ликвидации последствий крупных техногенных катастроф, таких как авария на Чернобыльской АЭС в 1986 году. При этом данные специалисты играют значительную роль и в борьбе с эпидемиями, обеспечивая санитарную и биологическую безопасность в очагах инфекционных заболеваний. Традиции празднования Дня войск РХБЗ включают торжественные мероприятия, чествование военнослужащих и сотрудников подразделений радиационной, химической и биологической защиты. В этот день военно-политическое руководство страны выражает благодарность военнослужащим РХБЗ за их нелегкий труд, мужество и самоотверженность. Проходят встречи и концерты, где награждают особо отличившихся бойцов и офицеров, отмечают их заслуги и вклад в безопасность страны. В День войск РХБЗ также проводятся информационно-разъяснительные мероприятия для гражданского населения. Людям напоминают о правилах поведения в случае радиационной или химической опасности, рассказывают о работе специальных подразделений и показывают методы и оборудование, используемое для защиты от подобных угроз.
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17 час.
Юрий Ильинов
Финляндия и Россия рассматривают открытие границы в 2025 году После негласных контактов погранслужбы Финляндии и России обсудили варианты возобновления движения на границе. Обе стороны отмечают, что уровень сотрудничества между странами продолжает снижаться. Финляндия и Россия ведут переговоры об открытии границы между государствами. Информацию об этом предоставило издание 47news, ссылаясь на результаты встречи пограничных служб обеих стран. По сообщению информагентства, финская сторона допустила, что открыть границу могут не раньше февраля 2025 года. Согласно данным издания, одна из встреч пограничников России и Финляндии состоялась в начале осени. На ней обе стороны подчеркнули уменьшение уровня взаимодействия. Закрытые границы существенно усложнило логистику: грузы теперь везут через Эстонию. Финский Институт экономических исследований (ETLA) оценил, что Суоми теряет около миллиона туристов в год. В Восточной Финляндии отток приезжих повлиял на бизнес. Пострадали сферы общепита, гостиничного дела, туризма, а также продажи одежды и продуктов. В то же время финны ездили в Россию за дешёвым бензином. Финляндия не раз придерживалась антироссийской политики. Ранее финская служба судебных приставов произвела арест земельного участка Российского центра науки и культуры в Хельсинки. Представитель МИД Мария Захарова заявила, что Россия ответит на незаконные решения по собственности РФ в Финляндии.
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17 час.
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