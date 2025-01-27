СК объявил рэпера Моргенштерна в розыск по уголовному делу

Следственный комитет России объявил в розыск признанного иноагентом рэпера Алишера Моргенштерна по уголовному делу о нарушении им порядка деятельности иностранного агента, сообщили ТАСС в правоохранительных органах.
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