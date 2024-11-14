Капитализация токена PNUT достигла $1,4 млрд за 10 дней

Капитализация мемкоина Peanut the Squirrel (PNUT) резко возросла и достигла $1,4 млрд всего через 10 дней после его запуска в блокчейне Solana, что стало возможным благодаря повышенному интересу и неожиданной поддержке от Илона Маска, согласно данным CoinMarketCap.