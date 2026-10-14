MNQ | Sun or Moon Checkpoints & TP Pathways Micro E-mini Nasdaq-100 Index Futures CME_MINI_DL:MNQ1! Elohim_is_all MNQ | Sun or Moon Checkpoints & TP Pathways 15 October 2026 | Weekly & Daily Analysis Market Bias: Currently Bearish | Broader Structure: Bullish MNQ continues to display bearish liquidity-seeking behaviour on the Weekly and Daily timeframes, despite the broader bullish market structure.