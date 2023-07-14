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«В морозы начнётся, в жару закончится»: предсказание о завершении СВО на Украине оставила великая Ванга

«В морозы начнётся, в жару закончится»: предсказание о завершении СВО на Украине оставила великая Ванга

Великая болгарская провидица Ванга, которая запомнилась всему миру своими точными предсказаниями, много говорила о судьбе России.

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Комментарии
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Владимир Вечтомов
Какая чушь,куда бедную бабушку только не приплели...
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16 час.
Сибирячка
Может бабушку и приплели. Но много лет назад, может в начале 2000, я читала что в Европе будет много мусульман, и они захватят власть, тогда ещё не было толп беженцев, даже намека на них. Про Россию, что станет сильнейшей страной к 25 году, после войны, которую сама и начнет. Не верилось, в это точно, Россия и объявленная война. Но что имеем: черная Европа, СВО. Жду 2025 год.
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15 час.
Дмитрий Гурин
Ну насчет болтологии вокруг ее имени согласен, но вот ее фраза и это всем известно &quot;Мертвые восстанут рядом с живыми&quot; уже отрицать не выйдет.
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12 час.

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