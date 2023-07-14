«В морозы начнётся, в жару закончится»: предсказание о завершении СВО на Украине оставила великая Ванга

Сибирячка

Может бабушку и приплели. Но много лет назад, может в начале 2000, я читала что в Европе будет много мусульман, и они захватят власть, тогда ещё не было толп беженцев, даже намека на них. Про Россию, что станет сильнейшей страной к 25 году, после войны, которую сама и начнет. Не верилось, в это точно, Россия и объявленная война. Но что имеем: черная Европа, СВО. Жду 2025 год.