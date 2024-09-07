История Coca-Cola, или Как коктейль из вина и большой дозы кокаина стал популярным напитком

Антология Coca-Cola. Наверняка, большинство людей слышали историю возникновения одного из самых знаменитых в мире прохладительных напитков - Coca-Cola, который когда-то содержал значительную дозу кокаина (из рецепта этот ингредиент был убран только в 1903 году).
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