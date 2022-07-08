Участковые уполномоченные Северной Осетии спасли теленка, провалившегося в канализационный люк

В Северной Осетии участковые уполномоченные ОМВД России по Кировскому району спасли породистого теленка, который провалился в канализационный люк на южной окраине селения Карджин.

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