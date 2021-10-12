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Космонавт Олег Новицкий стал первым жильцом модуля «Наука» на МКС

Космонавт Олег Новицкий стал первым жильцом модуля «Наука» на МКС

Космонавт Олег Новицкий стал первым человеком, который заселил многоцелевой лабораторный модуль «Наука», являющийся составной частью российского сегмента МКС.

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