Победа «Зенита» с удалением после ВАР, поражение ЦСКА от «Урала», форма «Спартака», Малком уходит за 60 млн евро, Хэмилтон выиграл квалификацию в Венгрии и другие новости

1. «Зенит» обыграл «Пари НН» на выезде благодаря дублю Кассьерры – 2:0. Хозяева играли в меньшинстве с 50-й минуты из-за вызвавшего спора удаления Александрова за фол на Бакаеве, причем красную карточку арбитр Иванов показал только после ВАР.