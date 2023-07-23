Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

108 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

Победа «Зенита» с удалением после ВАР, поражение ЦСКА от «Урала», форма «Спартака», Малком уходит за 60 млн евро, Хэмилтон выиграл квалификацию в Венгрии и другие новости

1. «Зенит» обыграл «Пари НН» на выезде благодаря дублю Кассьерры – 2:0. Хозяева играли в меньшинстве с 50-й минуты из-за вызвавшего спора удаления Александрова за фол на Бакаеве, причем красную карточку арбитр Иванов показал только после ВАР.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх