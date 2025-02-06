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Дубинский: глава МИД Британии приехал в Киев для срыва мирных переговоров

Дубинский: глава МИД Британии приехал в Киев для срыва мирных переговоров

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми посетил Киев с рабочим визитом с целью помешать мирному урегулированию конфликта, написал депутат Верховной рады Александр Дубинский, который находится под стражей по подозрению в госизмене.

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Комментарии
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СЗ
Светлана Зуева
И опять обезьянка.....
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20 час.
Вадим Лебедев
Бритт - в натуре!...
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20 час.
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