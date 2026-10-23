Утром 23 октября жители Воронежа услышали сигналы тревоги из-за ракетной опасности. Вскоре после этого в городе раздались громкие звуки, похожие на взрывы: дежурные силы ПВО обнаружили и уничтожили несколько реактивных воздушных целей.
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