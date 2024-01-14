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Байден готовит теракт в США? Мария Захарова опубликовала предупреждение

Байден готовит теракт в США? Мария Захарова опубликовала предупреждение

Официальный представитель МИД России Мария Захарова опубликовала предупреждение насчёт президента США Джо Байдена.

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Комментарии
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Betahon
Разве это первый раз, когда правительство сша негласно проводит спецоперации против своего народа и даже президентов?! Так было с несколькими убиенными президентами сша,- Линкольном, Гарфилдом, Рузвельтом, Кеннеди,- и с организованным ЦРУ актом 11 сентября, унесшим жизни более 3000 невинных граждан сша...А сколько руководителей других государств было убито, и не сосчитать! Такая вот гнилая  и паразитирующая на Земле страна!
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