Байден готовит теракт в США? Мария Захарова опубликовала предупреждение

Betahon

Разве это первый раз, когда правительство сша негласно проводит спецоперации против своего народа и даже президентов?! Так было с несколькими убиенными президентами сша,- Линкольном, Гарфилдом, Рузвельтом, Кеннеди,- и с организованным ЦРУ актом 11 сентября, унесшим жизни более 3000 невинных граждан сша...А сколько руководителей других государств было убито, и не сосчитать! Такая вот гнилая и паразитирующая на Земле страна!