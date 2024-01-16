Насилие в семье можно остановить.

´ Насилие в семье - это умышленные действия физической, психологической, сексуальной направленности одного члена семьи по отношению к другому члену семьи, нарушающие его права, свободы, законные интересы и причиняющие ему физические и (или психические) страдания´ - гласит Закон Республики Беларусь ´Об основах деятельности по профилактике правонаруш .