В Севастополе «Мерседес» влетел в дорожный котлован

В Севастополе «Мерседес» снес бетонное ограждение и влетел в котлован. Как сообщили РИА «Новый День» в полиции города, 31-летний водитель, автомобиля «Мерседес-Бенц» неправильно выбрал скорость движения, не учел дорожные и метеорологические условия, потерял контроль над управлением автомобиля и налетел на бетонный блок ограждения.