Джокович не сыграет в Индиан-Уэллс и Майами

Вторая ракетка мира Новак Джокович пропустит турниры в Индиан-Уэллс и Майами. Серб не привит от коронавируса и не имеет права на въезд в США.

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