Что ищет Норвегия в Русском секторе Баренцева моря

Это Арктика, детка!Норвежский стортинг давно не радует Россию, а сегодня особенно. Уже в начале года его депутаты подавляющим большинством голосов поддержали предложение правительства разрешить разведку и пробную добычу в глубоководных норвежских секторах Баренцева, Гренландского, Норвежского и Северного морей.