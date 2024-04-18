Что ищет Норвегия в Русском секторе Баренцева моря

Это Арктика, детка!Норвежский стортинг давно не радует Россию, а сегодня особенно. Уже в начале года его депутаты подавляющим большинством голосов поддержали предложение правительства разрешить разведку и пробную добычу в глубоководных норвежских секторах Баренцева, Гренландского, Норвежского и Северного морей.
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