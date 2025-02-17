Из-за аномального роста вращения Земли из мирового времени вычтут секунду

Ученые смогут вычесть из мирового времени одну секунду, когда такая необходимость возникнет. Об этом в интервью РИА Новости заявил генеральный директор Всероссийского научно-исследовательского института физико-технических и радиотехнических измерений (ВНИИФТРИ) Сергей Донченко.