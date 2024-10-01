Headhunter: дворники, токари и врачи стали самыми дефицитными профессиями в России

Согласно данным платформы онлайн-рекрутинга Headhunter, самыми дефицитными профессиями в России с точки зрения обеспечения кадрами являются дворники, токари, фрезеровщики и шлифовщики, а также врачи, повара и продавцы-консультанты.
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